Росія примусово мобілізує українців з окупованих територій

Російський диктатор Владімір Путін оголосив весняний призов 160 тис. росіян начебто на строкову службу. Проте всіх «мобілізованих» відправляють на війну проти України. Крім цього, щоб виконати план мобілізації, росіяни змушують воювати українців. Джерела Центру національного спротиву (ЦНС) повідомили, що з 1 квітня весняний призов до лав окупантів розпочався у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Росіяни розсилають повістки українцям, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Там працюють незаконні військкомати й надсилають повістки людям, які отримали російські паспорти. Зазначимо, що призовна кампанія окупантів триватиме до 15 липня 2025 року. Мобілізація стосується чоловіків віком від 18 до 30 років. Після того, як чоловік отримав повістку, він має впродовж 20 днів прийти до військкомату.

За неявку до військкомату росіяни накладають штраф розміром 30 тис. рублів (приблизно 9 тис. грн), забороняють реєструвати транспорт, укладати угоди щодо нерухомості, отримувати кредити й позики тощо. Ухилення від призову росіяни карають штрафом 200 тис. рублів (приблизно 60 тис. грн) або штраф у розмірі доходу за 18 місяців. Крім цього, загрожує два роки примусових робіт, до шести місяців арешту або два роки в'язниці.

Росія декларує, що строкова служба триває рік, однак джерела Центру національного спротиву повідомляють, що насправді вона затягується на роки: частину строковиків осіннього призову змусили підписати контракт з російським міноборони. ЦНС додає, що примусова мобілізація на окупованих територіях суперечить Женевській конвенції.

Розслідувало випадки примусової мобілізації українців до армії окупантів «Радіо Свобода». Журналісти розповіли, що громадяни України, яким пощастило найбільше, потрапили в полон. Зокрема, мешканець тимчасово окупованої Михайлівки Запорізької області потрапив у полон на Курщині.

Центр національного спротиву закликає українців усіма способами уникати призову в армію окупантів. Якщо ж цього не вдалось зробити, то слід спробувати втекти на підконтрольну Україні або виїжджати до третіх країн.

Також українцям, яких мобілізували росіяни, радять звертатися до проєкту «Хочу жити» і здаватися в полон. Детальну інструкцію, як це зробити, можна знайти за посиланням.

Центр національного спротиву є підрозділом при Командуванні Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Він працює з населенням, яке опинилося на тимчасово окупованих територіях і навчає методів спротиву окупантам. ЦНС спротиву діє з кінця лютого 2022 року.