МЗС відреагувало на указ Путіна щодо призову на строкову військову службу

Міністерство закордонних справ України звернулось до жителів тимчасово окупованих територій на тлі указу Владіміра Путіна щодо весняного призову до російської армії. Зовнішньо політичне відомство України закликало громадян уникати призову. Про це йдеться у повідомленні МЗС, опублікованому у вівторок, 1 квітня.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест щодо примусової мобілізації українців до російської армії та інших збройних формувань, яке Росія здійснює на тимчасово окупованих територіях у межах так званого «весняного призову 2025». Відомство закликало українців уникати призову та дало поради громадянам.

«В разі примусової мобілізації за першої нагоди залишати такі підрозділи та повертатись на територію України чи виїжджати до третіх країн. У разі залучення Росією строковиків до агресії проти України закликаємо їх скористатись проєктом "Хочу жить" та добровільно скласти зброю Силам оборони», – йдеться у повідомленні МЗС.

Також зовнішньо політичне відомство звернулось до етнічних українців, які є громадянами України. Їх також закликали утриматись від участі у війні проти України, яку Росія веде вже протягом трьох років.

«Окремо звертаємося до етнічних українців, які є громадянами Російської Федерації на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині у межах нинішніх Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської обл. Росії: згадайте свій родовід і коріння та не беріть участі в злочинній війні проти батьківщини ваших предків», – наголосили у МЗС.

Нагадаємо, 31 березня російський диктатор Владімір Путін підписав указ щодо весняного призову на військову службу, який здійснюватиметься в період з 1 квітня до 15 липня. До російської армії планують призвати 160 тис. людей. Зазначимо, що відомі випадки, коли російських строковиків залучались до війни проти України. Також Росія систематично мобілізує на війну громадян України, що проживають на тимчасово окупованих територіях, змушуючи воювати їх проти власної країни, чим порушує норми міжнародного права.

За даними Центру протидії дезінформації, оголошений Путіним весняний призов, є наймасовішим за останні 14 років. Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Путін постійно збільшує кількість призовників. Так, навесні 2022 року на строкову службу призвали 134,5 тис. людей, а вже навесні 2024 року – 150 тис.

«Хоча влада Росії запевняє, що строковиків не відправляють у зону бойових дій, потрапивши на службу вони добровільно-примусово підписують контракти й опиняються на фронті. Тож призов став для Кремля одним зі способів компенсувати великі втрати на передовій», – наголосили у ЦПД.

Крім того, такі дії Росії свідчать про бажання Росії продовжувати вести війну проти України попри заяви щодо спроб встановити мир.

До слова, 20 березня російський диктатор Владімір Путін підписав указ, який зобов’язує українців без громадянства Росії самостійно виїхати до 10 вересня. Йдеться й про окуповані території, оскільки Москва вважає їх своїми. Своєю чергою МЗС Україна назвало цей указ «нікчемним», наголосивши, що Путін цим документом порушує одразу три міжнародні правові документи.