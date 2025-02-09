Російські загарбники навесні готуються посилити примусову мобілізацію на окупованих територіях України. Причиною цього стали серйозні втрати росіян на фронті, пише Центр національного спротиву в неділю, 9 лютого.

«Окупанти постійно здійснюють психологічний тиск на чоловіків призовного віку, щоб таким чином змусити їх підписувати контракти під загрозою арештів, конфіскації рухомого та нерухомого майна або депортація з рідного міста до депресивних регіонів Росії», – ідеться в повідомленні.

Окрім цього, російські військкомати намагаються схилити до підписання контракту зі Збройними силами РФ громадян з країн Центральної Азії, які приїхали працювати на окупованих територіях України.

У Центрі нагадують, що примусова мобілізація громадян України на окупованих територіях суперечить ст. 49 та 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Згідно з цими нормами, окупанти не мають права примушувати цивільне населення служити у своїх збройних силах та інше.

Зазначимо, у січні українська розвідка повідомила, що росіяни активізували примусову мобілізацію на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини. З початку жовтня по кінець грудня 2024 року до російської армії мобілізували близько 300 чоловіків, що проживають на цих територіях.

8 лютого президент України Володимир Зеленський розповів, що російський диктатор Владімір Путін збільшує армію на понад 100 тис. солдатів для продовження війни в Україні. Також, за даними президента, Росія й надалі планує розширювати співпрацю з КНДР та розвивати власне військове виробництво.