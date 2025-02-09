Росія посилить примусову мобілізацію на окупованих територіях
Загарбники здійснюють постійний психологічний тиск на місцевих призовників
Російські загарбники навесні готуються посилити примусову мобілізацію на окупованих територіях України. Причиною цього стали серйозні втрати росіян на фронті, пише Центр національного спротиву в неділю, 9 лютого.
«Окупанти постійно здійснюють психологічний тиск на чоловіків призовного віку, щоб таким чином змусити їх підписувати контракти під загрозою арештів, конфіскації рухомого та нерухомого майна або депортація з рідного міста до депресивних регіонів Росії», – ідеться в повідомленні.
Окрім цього, російські військкомати намагаються схилити до підписання контракту зі Збройними силами РФ громадян з країн Центральної Азії, які приїхали працювати на окупованих територіях України.
У Центрі нагадують, що примусова мобілізація громадян України на окупованих територіях суперечить ст. 49 та 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Згідно з цими нормами, окупанти не мають права примушувати цивільне населення служити у своїх збройних силах та інше.
Зазначимо, у січні українська розвідка повідомила, що росіяни активізували примусову мобілізацію на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини. З початку жовтня по кінець грудня 2024 року до російської армії мобілізували близько 300 чоловіків, що проживають на цих територіях.
8 лютого президент України Володимир Зеленський розповів, що російський диктатор Владімір Путін збільшує армію на понад 100 тис. солдатів для продовження війни в Україні. Також, за даними президента, Росія й надалі планує розширювати співпрацю з КНДР та розвивати власне військове виробництво.