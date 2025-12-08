Російське командування приховує реальні втрати на Покровському напрямку, оформлюючи вбитих як тих, хто самовільно залишив частину. Про це у понеділок, 8 грудня, повідомив партизанський рух «АТЕШ».

Агенти партизанського руху в 30-й окремій механізованій бригаді Росії фіксують системну практику: після масштабних втрат командування навмисно оформляє загиблих як тих, хто самовільно залишив частину.

У бригаді створили окремі списки, куди вносять сотні прізвищ, подаючи вбитих як втікачів. Бійцям же відкрито кажуть, що СЗЧ – це простіше, ніж пояснювати рідним, де тіло.

За останній рік масштаби фіктивних СЗЧ зросли в рази.

«З кількості цих СЗЧшників вже можна зібрати цілу бригаду», – розповіли агенти у складі російської бригади.

В «АТЕШ» наголошують, що така практика викликає страх, агресію і стрімке падіння морального стану в російських солдатів.

«Дисципліна розкладена, командуванню не вірять, а боєздатність підрозділу деградує з кожним новим штурмом», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада партизани розповіли, що з Покровського напрямку втекли жителі Луганської області, яких нещодавно незаконно мобілізували до армії Росії.