У районі Покровська на Донеччині російські війська стикаються з численними проблемами з логістикою та ротаціями. Частина міських кварталів переходить під контроль то однієї, то іншої сторони, однак загальний темп російського наступу помітно вповільнився. Про це повідомив військовий рух «Атеш» з посиланням на своїх агентів в російській армії ввечері 15 листопада.

«Наші агенти зі складу 39-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ, яка зараз веде штурм Покровська, повідомляють про ускладнення ситуації в Покровсько-Мирноградській агломерації. Цілі квартали переходять з рук в руки, але в цілому наступ сповільнився. Поранених і вбитих не можуть забрати з вулиць, а ротації та логістика сповільнилися як ніколи за тижні до того» – ідеться в повідомленні.

Також агенти розповідають про зникнення або дезертирство кількох своїх товаришів по службі після серії точних ударів Сил оборони України по розташуванню підрозділів РФ на околицях Покровська. Було уражено командні пункти, місця стоянки техніки та підрозділи БпЛА. Деякі російські військовослужбовці пов’язують дезертирство інших солдатів й удари по позиціях ЗС РФ між собою. Вони думають, що ці військові мали до цього безпосередній стосунок.

«І ми маємо ряд успіхів у Покровську, про які поки не можемо говорити. Але скоро з’явиться можливість про них розповісти», – додав «Атеш».

До слова, в Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на Покровському напрямку українські воїни зупинили 52 наступальні дії ворога в районах населених пунктів Червоний Лиман, Дорожнє, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Покровськ, Рівне, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

