Сили оборони підірвали логістичний маршрут росіян біля Покровська
Підрив здійснили у районі населеного пункту Шевченко
Українські бійці дистанційно замінували один із логістичних маршрутів росіян
Сили оборони України замінували логістичний маршрут росіян за 5 км від Покровська. Про це у вівторок, 11 листопада, повідомив 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Українські бійці дистанційно замінували один із логістичних маршрутів росіян у районі населеного пункту Шевченко, яке знаходиться за 5 км на південь від Покровська.
