Сили оборони України замінували логістичний маршрут росіян за 5 км від Покровська. Про це у вівторок, 11 листопада, повідомив 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Українські бійці дистанційно замінували один із логістичних маршрутів росіян у районі населеного пункту Шевченко, яке знаходиться за 5 км на південь від Покровська.

«Коли йдеться про killzone біля Покровська, то це означає, що ворог теж має ускладнену логістику. Тому дедалі частіше залучає наземні роботизовані комплекси. Оборонці Покровська вирахували один із таких логістичних маршрутів росіян та здійснили його дистанційне мінування», – йдеться у повідомленні.

На відео зафіксовано підрив наземного роботизованого комплексу ворога.

Також військові розповідали, що станом на 11 листопада у Покровську перебувало понад 300 російських окупантів.

Тоді як 12 листопада партизанський рух «АТЕШ» повідомив, що російські війська у терміновому порядку перекидають підкріплення на Покровський напрямок через нестачу резервів.

«Агенти з 506-го мотострілецького полку РФ повідомляють, що до їхнього розташування щодня прибувають сотні нових солдатів, яких одразу відправляють у штурмові дії, часто без належного оформлення в підрозділах», – додають партизани.

Нагадаємо, 5 листопада військові 425-го полку «Скеля» здійснили успішну операцію у Покровську Донецької області. Штурмовики зачистили будівлю міської ради та встановили на ній прапор України.