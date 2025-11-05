ЗСУ встановили прапор України над Покровською міськрадою

Військові 425 полку «Скеля» здійснили успішну операцію у Покровську Донецької області. Штурмовики зачистили будівлю міської ради та встановили на ній прапор України. Про це у середу, 5 листопада, повідомили військові та опублікували відео операції.

Участь в операції брали дві українські штурмові групи. Вони висунулись вночі та проникли у місто. Дорогою авто захисників уразив дрон. Крім того, вони потрапили у російську засідку, однак українські оператори дронів ліквідували росіян, а захисники дісталися будівлі Покровської міської ради.

«Один військовослужбовець отримав поранення, але воно було легке. Він відмовився від евакуації та висловив бажання продовжити виконання завдання», – розповів командир 1 штурмового батальйону 425 полку «Скеля».

Українські штурмовики ліквідували росіян, які перебували в адмінбудівлі та встановили на ній прапор України.

За словами командира 1 батальйону, в місті залишається незначна кількість росіян, проте українські бійці працюють над їхньою ліквідацією.

Нагадаємо, 26 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про присутність 200 російських військових у Покровську, які проникли у місто малими групами. Ввечері того ж дня інформацію про проникнення окупантів у місто підтвердив президент Володимир Зеленський.

30 жовтня Покровський напрямок відвідав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, а 1 листопада стало відомо, що у східній частині Покровська українські спецпризначенці розпочали операцію для стабілізації ситуації. За даними Reuters, вони за допомогою гелікоптера Black Hawk висадились на Покровському напрямку. Співрозмовник Reuters повідомив, що операцію контролює керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

3 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що близько третини боїв та половина від усіх застосувань російських керованих авіабомб припадає на Покровськ.