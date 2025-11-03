Покровськ у квітні 2025 року

Майже третина боїв та половина від усіх застосувань російських керованих авіабомб припадає на Покровськ. Про це повідомив у понеділок, 3 листопада, передає «Укрінформ».

Під час спілкування з журналістами президент повідомив, що провів Ставку, в межах якої заслухав доповідь про ситуацію на фронті. У центрі уваги був Покровськ, де точаться жорстокі бої.

«Покровськ — ворог успіху не мав за останні дні, 26-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. Причому 50% від всіх застосувань КАБів йде на Покровськ. Ви розумієте, як нашим не просто», – сказав Зеленський.

Дивіться мапу ситуації на фронті в реальному часі

Президент розповів, що наразі у місті перебувають від 260 до 300 російських солдатів. Зокрема, Покровськ штурмують бійці 425-й окремого штурмового полку. Володимир Зеленський висловив вдячність бригадам, які виконують завдання на цьому напрямку, зокрема 35-й, 38-й, 68-й окремій єгерській, 32-й та 155-й бригадам.

Крім того, Зеленський повідомив, що у Куп’янську залишається близько 60 росіян. За його словами, вже встановлені дати зачистки міста, але їх не оприлюднюватимуть.

Також президент розповів, що триває операція Сил оборони в Добропіллі. Він повідомив, що росіяни накопичують війська, про що свідчать перехоплення їхніх розмов.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Володимир Зеленський підтвердив проникнення російських ДРГ у Покровськ. Згодом, на початку листопада, ГУР розпочало операцію у східній частині Покровська з метою стабілізації ситуації в місті, яке намагаються оточити росіяни. Захоплення Покровська, який є важливим дорожнім та залізничним вузлом, може дозволити Росії просунутися далі на схід Донецької області. 1 листопада після успішних контрдій Сили оборони покращили тактичне положення у кількох кварталах Покровська.