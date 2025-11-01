Українські військові покращили тактичне положення у декількох кварталах Покровська
Оточення чи блокування Покровська і Мирнограда Донецької області немає
У Покровську триває комплексна операція зі знищення й витіснення ворога
У результаті успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах Покровська Донецької області. Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Обстановка в Покровську залишається складною та динамічною, однак українські військові зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах міста, при цьому збільшуючи кількість штурмових груп.
