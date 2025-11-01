У результаті успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах Покровська Донецької області. Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Обстановка в Покровську залишається складною та динамічною, однак українські військові зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах міста, при цьому збільшуючи кількість штурмових груп.

«Збільшуємо кількість штурмових груп у Покровську, використовуючи диверсифіковані способи переміщення особового складу. Одночасно українські військові працюють над рішеннями щодо блокування логістики ворога з подальшим її перерізанням», – йдеться у повідомленні.

Наразі противника тримають під вогневим контролем, а кількість ліквідованих росіян у Покровську поступово зростає. За останній тиждень у місті знищили 85 окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також заявив, що оточення чи блокування Покровська і Мирнограда Донецької області немає. У Покровську триває комплексна операція зі знищення й витіснення ворога до якої залучені, зокрема, Сили спецоперацій, Служба безпеки та розвідка.

«У Покровсько-Мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає, робимо все для здійснення логістики», – додав Сирський.

Нагадаємо, на початку цього тижня українські спецпризначенці розпочали операцію у східній частині Покровська з метою стабілізації ситуації в стратегічно важливому місті, яке намагаються оточити російські окупанти. Захоплення Росією міста, важливого дорожнього та залізничного вузла, може дозволити їй просунутися далі на схід Донецької області, яку країна-агресор прагне повністю окупувати.