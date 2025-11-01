Головком ЗСУ Олександр Сирський назвав «складною» ситуацію на Покровському напрямку

На початку цього тижня українські спецпризначенці розпочали операцію у східній частині Покровська з метою стабілізації ситуації в стратегічно важливому місті, яке намагаються оточити російські окупанти. Про це 31 жовтня повідомило агентство Reuters з посилання на двох українських військових співрозмовників.

Захоплення Росією Покровська, важливого дорожнього та залізничного вузла, може дозволити їй просунутися далі на схід Донецької області, яку країна-агресор прагне повністю окупувати. Російські війська вже понад рік потроху просуваються в напрямку Покровська, ідеться в матеріалі.

Агентство з посиланням на джерело в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ пише, що українські спецпризначенці кілька днів тому висадилися на гелікоптері Black Hawk в межах операції, яка була ускладнена діяльністю російських дронів.

Зі слів іншого джерела журналістів, цю операцію контролював керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

«На відео, яке побачило агентство Reuters, видно, як щонайменше 10 військовослужбовців виходять з гелікоптера на полі. Агентство не змогло самостійно підтвердити місце та дату знімання відео», – зауважують журналісти.

Нагадаємо, удень 26 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про деокупацію 185,6 км² території Покровського району на Донеччині. Водночас там також підтвердили присутність 200 російських військових у Покровську, які проникли у місто малими групами.

Того ж дня президент Володимир Зеленський підтвердив наявність російських ДРГ у Покровську. Президент зазначив, що попри важку ситуацію, українські бійці мають значні успіхи в області.

30 жовтня Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський визнав, що ситуація на Покровському напрямку є «складною», і заявив, що необхідно посилити лінії постачання та оборону в цьому районі.

На карті DeepState щонайменше половина Покровська перебуває в зоні бойових дій, яка не контролюється жодною зі сторін.

