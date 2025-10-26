Українські війська на Очеретинському відрізку відновили контроль над двома населеними пунктами

Ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною. Однак Силам оборони з серпня 2025 року вдалося деокупувати дев’ять населених пунктів. Про це у неділю, 26 жовтня, повідомив Генштаб ЗСУ.

За останні десять діб українські війська на Очеретинському відрізку відновили контроль над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке. З 21 серпня 2025 року на цій ділянці стабілізовано ситуацію, відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять зачищено від диверсійних груп противника. Генштаб зазначає, що за останні десять днів тут було ліквідовано 1756 військовослужбовців та 75 одиниць техніки ворога.

Тоді як трохи більше ніж два місяці загальні втрати противника на Очеретинському напрямку становлять понад 15 700 військовослужбовців та 1364 одиниці озброєння і військової техніки.

Загалом станом на 26 жовтня 2025 року українські воїни звільнили 185,6 км2 та зачистили 243,8 км2 території Покровського району Донецької області.

«На підступах до міста Покровськ та в його межах українські підрозділи щоденно здійснюють комплексні заходи зі стабілізації обстановки. Противник, використовуючи міжпозиційний простір і просочування малих піхотних груп, накопичив у місті близько 200 військовослужбовців», – розповіли у Генштабі.

У самому Покровську тривають стрілецькі бої та активно працюють підрозділи БпЛА. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові припиняються контрдиверсійними заходами.

Нагадаємо, 25 жовтня командування Десантно-штурмових військ ЗСУ опублікувало відео, на якому захисники встановили прапор України у звільненому селі Сухецьке. Участь у операції брали підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.