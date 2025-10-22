Збройні сили України звільнили ще одне село на Донеччині

Сили оборони звільнили село Кучерів Яр, що у Покровському районі Донецької області. Про це у середу, 22 жовтня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Генеральний штаб опублікував відео, на якому українські військові встановлюють прапор України у населеному пункті. Судячи з титрів на кадрах, у операції брали участь бійці 132-го розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ.

Також Генштаб повідомив, що під час звільнення села українські захисники захопили у полон багато окупантів.

«Кучерів Яр. Суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави – кілька десятків російських полонених», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, з серпня 2025 року українські військові здійснюють контрнаступальну операцію на Добропільському напрямку, що на Донеччині.

9 жовтня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що від початку наступальної операції українські військові звільнили 180,8 км² території Донеччини, а 212,9 км² – зачистили від диверсантів. Відомо, що ЗСУ звільнили села Зарічне, Новоекономічне та Удачне Донецької області. Крім того, українські воїни деокупували село Січневе на Дніпропетровщині.

