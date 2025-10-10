Ще 212,9 кв. км українські військові зачистили від диверсантів

Сили оборони України з початку жовтня під час Добропільського контрнаступу звільнили ще 3 км2 території, а з початку операції – 180,8 км². Про це у четвер, 9 жовтня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

9 жовтня головнокомандувач ЗСУ поспілкувався з командирами підрозділів, які проводять контрдиверсійні дії для пошуку й знищення диверсійно-розвідувальних груп противника та окремих груп російських окупантів, що перебувають в оточенні. Сирський наголосив, що попри постійні контратаки ворога, українські штурмові підрозділи продовжують наступальні дії на окремих ділянках.

За його словами, загалом за час Добропільської операції звільнено 180,8 км² території Донеччини, 212,9 км² – зачищено від диверсантів.

Наразі тривають контрдиверсійні заходи. Для недопущення просування російських військ на Покровському напрямку бійці удосконалюють логістику та захист об'єктів критичної інфраструктури.

Ситуація на фронті у режимі реального часу