Під час Добропільської контрнаступальної операції Сили оборони звільнили ще 3 км² території
Загалом бійці звільнили 180,8 км² території Донеччини
Сили оборони України з початку жовтня під час Добропільського контрнаступу звільнили ще 3 км2 території, а з початку операції – 180,8 км². Про це у четвер, 9 жовтня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
9 жовтня головнокомандувач ЗСУ поспілкувався з командирами підрозділів, які проводять контрдиверсійні дії для пошуку й знищення диверсійно-розвідувальних груп противника та окремих груп російських окупантів, що перебувають в оточенні. Сирський наголосив, що попри постійні контратаки ворога, українські штурмові підрозділи продовжують наступальні дії на окремих ділянках.
За його словами, загалом за час Добропільської операції звільнено 180,8 км² території Донеччини, 212,9 км² – зачищено від диверсантів.
Наразі тривають контрдиверсійні заходи. Для недопущення просування російських військ на Покровському напрямку бійці удосконалюють логістику та захист об'єктів критичної інфраструктури.
