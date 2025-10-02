Українські захисники відновили контроль над 2,2 кв. км території

Українські захисники продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку і за 30 вересня відновили контроль над ще 2,2 км2 території. Про це у середу, 1 жовтня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Наші сили оборони розсікли так званий “Добропільський виступ” противника і роблять усе, щоб завдати російським окупантам максимальних втрат», – йдеться у повідомленні.

За вівторок, 30 вересня, українські захисники відновили контроль над 2,2 км2 території, а також провели ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 км2 у Покровському районі. При цьому штурмові підрозділи за окремими напрямками просунулися від 100 м до 1400 м.

«Під час бойових дій тут ліквідовано 52 окупанти, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб», – додав Сирський.

За його словами, за час українського контрнаступу в Покровському районі вдалося звільнити 177,8 км2 території. Ще 198,9 км2 було зачищено від диверсантів.

Нагадаємо, 19 вересня повідомляли, що українські захисники звільнили від окупантів сім населених пунктів на Добропільському напрямку, ще дев'ять – зачистили від російських ДРГ.