За останній тиждень 38 окупантів залишили позиції 74-ї бригади

Агенти партизанського руху «АТЕШ» зі складу 74-ї окремої мотострілецької бригади ВС Росії повідомили у суботу, 1 листопада, про критичну хвилю дезертирства серед росіян.

Як відзначили партизани, російське командування отримало наказ якнайшвидше захопити Покровськ, тому безперервно кидає особовий склад у штурми, не даючи відпочинку. Ключовим фактором дезертирства серед росіян є повна відсутність евакуації поранених з поля бою та не надання їм медичної допомоги. Загиблих загарбників записують як зниклих безвісти, щоб приховати реальні втрати.

За даними агентів, тільки за останній тиждень 38 окупантів залишили позиції 74-ї бригади.

«В тилу ворога формуються спеціальні групи для їхнього вилову. Ефективне застосування спеціальних підрозділів СОУ лише посилює паніку серед окупантів», – додають у повідомленні.

Також стало відомо, що на Покровському напрямку російське командування наказало розстрілювати жінок-військовослужбовців, які відмовляються йти у бій.

«Про наказ розстрілювати жінок-військових повідомляють агенти “АТЕШ” з 51-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Мабуть, їм потрібен Покровськ якнайшвидше», – зауважили партизани.

Нагадаємо, на початку цього тижня українські спецпризначенці розпочали операцію у східній частині Покровська з метою стабілізації ситуації в стратегічно важливому місті, яке намагаються оточити російські окупанти. Захоплення Росією міста, важливого дорожнього та залізничного вузла, може дозволити їй просунутися далі на схід Донецької області, яку країна-агресор прагне повністю окупувати.

У результаті успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах Покровська.