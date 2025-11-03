Тіла росіян зберігають на м'ясокомбінаті в окупованому Мангуші

Російські окупанти використовують для тимчасового зберігання тіл своїх військових, померлих на Покровському напрямку, Мангуський м’ясокомбінат на Донеччині. Про це повідомили у понеділок, 3 листопада, у пресслужбі партизанського руху «Атеш».

Агенти партизанів у російському війську повідомили, що російська влада використовує захоплений м’ясокомбінат у селищі Мангуш у Донецькій області для зберігання тіл російських солдатів. За даними «Атеш», причиною стали великі втрати окупантів біля Покровська та Мирнограда.

«Система моргів та тилової логістики ворога повністю паралізована. Цей факт підтверджує величезні втрати ворога, що приховуються, і його повну нездатність впоратися з ситуацією. Режим нехтує тілами своїх солдатів, використовуючи їх як витратний матеріал», – повідомили партизани.

Зазначимо, Мангуш розташований у Донецькій області неподалік Маріуполя та є одним із тилових населених пунктів для окупантів. На початку повномасштабного вторгнення росіяни окупували Мангуш та створили там фільтраційний табір для тих, хто намагався виїхати з Бердянська.

За даними GoogleMaps, на території Мангуша розташований м’ясокомбінат «Форіца». М’ясокомбінат зареєстрований на українця Олександра Зяблова.

Нагадаємо, на початку листопада українські спецпризначенці розпочали операцію у східній частині Покровська з метою стабілізації ситуації в місті, яке намагаються оточити росіяни. Захоплення Покровська, який є важливим дорожнім та залізничним вузлом, може дозволити Росії просунутися далі на схід Донецької області.

За результатом успішних контрдій Сили оборони покращили тактичне положення у кількох кварталах Покровська. 2 листопада стало відомо, що партизани, які перебувають у складі 115-ї окремої мотострілецької бригади росіян, спалили власну вантажівку, зірвавши відправлення до Покровська.