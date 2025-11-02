Агенти руху спротиву спалили військову вантажівку російських військових, щоб зірвати відправку під Покровськ Донецької області. Про це у неділю, 2 листопада, повідомив «АТЕШ».

Відомо, що диверсію здійснили партизани, які перебувають у складі 115-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії, дислокованої в районі населеного пункту Андріївка. Вони знищили власну вантажівку, дізнавшись, що вона має прямувати на штурми під Покровськ.

Таким чином агенти затримали відправлення підрозділу та убезпечили своє життя.

«Солдати бачать: командування кидає особовий склад на вірну смерть, не даючи ні відпочинку, ні евакуації. Наші агенти доводять: кожен російський військовий може боротися за своє життя, не виходячи з частини», – наголосили в «АТЕШ».

Нагадаємо, на початку цього тижня українські спецпризначенці розпочали операцію у східній частині Покровська з метою стабілізації ситуації в стратегічно важливому місті, яке намагаються оточити російські окупанти. Захоплення Росією міста, важливого дорожнього та залізничного вузла, може дозволити їй просунутися далі на схід Донецької області, яку країна-агресор прагне повністю окупувати.

У результаті успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах Покровська.

Партизани також розповідали, що на Покровському напрямку росіяни масово тікають з поля бою.