Диверсія сталась на залізничній ділянці між окупованими Чернігівкою та Стульневим

Агенти партизанського руху «Атеш» провели диверсію на залізниці біля окупованого Токмака на Запоріжжі, унаслідок чого паралізовано рух військових ешелонів росіян. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони 29 жовтня.

Військові розповіли, що спецоперація відбулась рано-вранці 26 жовтня на залізничній ділянці між окупованими Чернігівкою та Стульневим Бердянського району. Унаслідок вибуху російський потяг, забитий військовим вантажем, пішов під укіс.

Також пошкоджено близько 70 м залізничної колії, через що окупанти були змушені зупинити рух на цій ділянці.

«Уздовж і поперек покручених колій опинились: один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів ворожого військового поїзда», – додали в ГУР.

У телеграм-каналі військового руху українців та кримських татар «Атеш» також опублікували відео знищення релейної шафи, яка забезпечувала управління рухом поїздів на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, нещодавно партизани провели диверсію на залізничній інфраструктурі біля Армянська в окупованому Криму. Це дозволило уповільнити постачання боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення для підрозділів на Херсонському напрямку.