Агенти провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі у районі Армянська

Агенти партизанського руху провели диверсію на залізничній інфраструктурі біля Армянська окупованого Криму. Про це у неділю, 26 жовтня, повідомив «АТЕШ».

«Наші агенти провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі у районі Армянська на тимчасово окупованій території АР Крим. Внаслідок впливу на релейне обладнання було порушено рух поїздів, які забезпечують постачання окупаційних військ», – йдеться у повідомленні.

Партизани наголошують, що удар було завдано у піковий момент логістичних перевезень російської армії. Це дозволило уповільнити постачання боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення для підрозділів на Херсонському напрямку.

Місце проведення диверсії у Криму

Агенти руху переконані, що кожна така операція створює додаткові труднощі для ворожого угруповання, знижуючи його боєздатність.

25 жовтня повідомляли, що агенти партизанського руху «АТЕШ» допомогли знищити ремонтно-відновлювальну базу окупантів на Херсонщині.