Виведено з ладу вежу, яка забезпечувала координацію окупаційних військ

Агенти партизанського руху провели диверсію на ключовому вузлі зв'язку у Брянській області, паралізувавши систему управління окупантів. Про це у неділю, 19 жовтня, повідомив «АТЕШ».

«Наші агенти провели точну диверсію на ключовому вузлі зв'язку у Брянській області, всього за 100 км від кордону з Україною», – йдеться у повідомленні.

Місцезнаходження проведеної диверсії у Брянській області, фото «АТЕШу»

Внаслідок успішних дій агентів було виведено з ладу вежу, яка забезпечувала координацію окупаційних військ та прикордонних підрозділів. Зокрема, удару зазнав центр управління прикордонного угруповання, включаючи підрозділи прикордонників, 84-й інженерно-аеродромний батальйон і полк внутрішніх військ Росгвардії. Ці формування відповідали за логістику, охорону кордону та інженерне забезпечення у районі.

Порушення зв'язку зірвало координацію між підрозділами, створивши хаос у системі управління.

«Окупанти тимчасово втратили контроль над критично важливим прикордонним районом, що вплинуло на їх здатність оперативно реагувати на погрози», – додають у дописі.

18 жовтня стало відомо, що агенти руху опору допомогли українським військовим атакувати комплекси ППО окупантів на Запорізькому напрямку.