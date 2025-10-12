Агенти військового руху українців та кримських татарів «Атеш» провели диверсію на залізниці в Ростовській області РФ, унаслідок чого порушили рух ешелонів з військовою технікою та особовим складом окупантів. Про це повідомили в телеграм-каналі руху 12 жовтня.

За даними «Атешу», інцидент трапився на залізниці у Новочеркаському районі Ростовської області.

Місце диверсії на залізничній інфраструктурі в Ростовській області (Візуалізація «Атешу»)

«Цей залізничний вузол є ключовим для перекидання боєприпасів, озброєння та особового складу на південний напрямок. Саме через Новочеркаськ окупанти здійснюють регулярне постачання снарядів для артилерії та ракет для систем залпового вогню», – пояснили партизани.

Через збій у роботі вузла стались затримки критично важливих поставок для окупаційних угруповань. Порушення графіка перевезень безпосередньо позначиться на інтенсивності обстрілів українських міст та боєздатності ворожих частин, додали в русі.