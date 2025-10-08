Партизани передали точні координати машини зв'язку Р-142НМР

На Запорізькому напрямку Сили оборони України завдали прицільного удару по мобільному командному пункту російської армії. Координати для атаки вони отримали від руху опору. Про це у середу, 8 жовтня, повідомив «АТЕШ».

Джерела руху опору в окупаційних військах передали точні координати машини зв'язку Р-142НМР, яка використовувалася як пересувний командний пункт для керування ворожими підрозділами.

«Ця інформація дозволила Силам оборони України завдати прицільного удару по меті», – йдеться у повідомленні.

Партизани відзначають, що знищення цього вузла зв'язку викликало хаос у системі управління окупантів. Координацію між підрозділами було порушено, це серйозно вплинуло на боєздатність ворога на Запорізькому напрямку фронту.

«Цей випадок доводить ефективність роботи нашої агентурної мережі. Агенти «АТЕШ» продовжують систематично передавати розвідувальні дані, які допомагають знищувати ключові об'єкти ворога та дезорганізувати його дії», – додають у дописі.

Нагадаємо, 6 жовтня агент партизанського руху провів диверсію на залізниці в районі Верхнього Токмака, внаслідок чого тимчасово заблоковано рух військових вантажів.