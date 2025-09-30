Агенти партизанського руху виявили комплекс зв'язку П-260Т «Редут-2УС»

Агенти партизанського руху виявили комплекс зв'язку П-260Т «Редут-2УС» російських військ та передали інформацію Силам оборони. Завдяки цьому українські бійці знищили комплекс. Про це повідомив «АТЕШ» у вівторок, 30 вересня.

«Агенти “АТЕШ” зі 108-го десантно-штурмового полку виявили рухомий комплекс зв'язку П-260Т “Редут-2УС”. Інформація про його місцезнаходження була оперативно передана Силам оборони України, внаслідок чого комплекс було успішно знищено», – йдеться у дописі.

Партизани відзначають, що ця система є критично важливим елементом управління військами окупантів, забезпечуючи командування захищеними каналами радіозв'язку і передачею бойових наказів. Без таких комплексів російські підрозділи втрачають координацію та здатність до організованих дій. Таким чином у лавах окупаційної армії відбувається хаос на полі бою.

«АТЕШ» наголошує, що приділяє першорядну увагу таким цілям.

«Кожен виявлений комплекс – це удар по організації дій окупантів, деморалізація військ та втрата контролю над фронтом. Ми відстежуємо переміщення, режим роботи та методи маскування цих систем, щоб позбавити ворога головної переваги», – додали партизани.

19 вересня повідомляли, що агент партизанського руху передав Силам оборони України фото та координати російського зенітно-ракетного комплексу середньої дальності «Бук». Українські бійці вдарили по техніці ворога та знищили її.