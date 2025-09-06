Партизани знищили релейну шафу на ділянці залізниці Луганськ – Станиця – Луганська

Партизани Луганщини завдали удару по військовій логістиці загарбників, знищивши релейну шафу на ділянці залізниці Луганськ – Станиця – Луганська. Про це у суботу, 6 вересня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

За словами голови ОВА, минулої ночі партизани на території тимчасово окупованої Луганщини знищили чергову релейну шафу, що відповідала за рух вантажу військового призначення на ділянці залізничної дороги Луганськ – Станиця – Луганська.

«Як, говорять очевидці, горіло знатно, а це означає брак БК та ПММ для окупантів та ослаблення позицій для подальшого ведення агресивної війни», – додав Харченко.

Нагадаємо, 29 серпня партизани паралізували російську залізницю, якою постачалося пальне та техніка для військових заводів.