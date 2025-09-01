Майже вся техніка на звалищі застаріла, нерухома та занедбана

Члени руху спротиву «АТЕШ» у понеділок, 1 вересня, показали звалище застарілої військової техніки Чорноморського флоту росіян у Криму.

«Наші агенти виявили військово-технічну стоянку Чорноморського флоту РФ у Криму. Те, що ми там побачили, шокує: майже вся техніка застаріла, нерухома та занедбана. Багато машин явно давно виведені з ладу та стоять у відкритому полі без належної охорони», – розповіли партизани.

Вони наголосили, звалище наочно показує, що російський флот страждає від нестачі запчастин, проблем із ремонтом та постачанням, а його оперативна мобільність та боєздатність перебувають на критично низькому рівні.

Фото «АТЕШу», місцерозташування звалища техніки під Севастополем

Партизани зауважують, що флот намагається зберегти можливості, використовуючи стару техніку як резерв, але це лише демонструє повне виснаження ресурсів росіян

«Подібні місця показують реальний стан окупантів», – додали у дописі.

Нагадаємо, 31 серпня партизани розповідали, що через помилку між російськими військовими на Херсонському напрямку виник хаотичний стрілецький бій, внаслідок чого є загиблі та поранені окупанти.