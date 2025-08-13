Російські підрозділи змушені просуватися у бік Павлівки за будь-яку ціну

У 108-му десантно-штурмовому полку російської армії, які базуються на Запорізькому напрямку, партизани зафіксували критичну ситуацію через великі втрати. Про це у середу, 13 серпня, повідомив рух АТЕШ.

Партизани, що діють всередині полку зазначили, що за наказом командування, російські підрозділи змушені просуватися у бік Павлівки за будь-яку ціну. Відбувається це без координації із сусідніми частинами та за повної відсутності контрбатарейної підтримки та ефективної роботи РЕБ.

Також у дописі додають, що штурмові дії ведуться практично цілодобово, не враховуючи масштабних втрат особового складу. В результаті командування почало переводити до штурмових груп тилові підрозділи та неугодних офіцерів.

«Обстановка всередині полку розжарена до краю. Зростає кількість випадків самовільного залишення позицій, фіксуються інциденти суїциду. Російські військові продовжують кидати на безглузді атаки, розглядаючи їх як витратний матеріал», – наголошують партизани.

Нагадаємо, на початку серпня повідомляли, що у 247-му десантно-штурмовому полку армії Росії, який базується на тимчасово окупованій частині Запорізької області, фіксують масові випадки самовільного залишення частини.