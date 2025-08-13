Президент назвав орієнтовні втрати України на війні за добу

Втрати російських окупантів на фронті в Україні втричі більші порівняно з українськими. Про це сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами у вівторок, 12 серпня, передає «Укрінформ».

«Щодо втрат. Наведу приклад вчорашнього дня (11 серпня, – ред.), в цілому приблизно так: у рускіх тисяча втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо. Якщо точніше – 968 втрат у Росії, убитих 531 і 428 поранених, 9 в полоні. Ми – 340 втрат за добу: 18 “двохсотих” і 243 “трьохсотих”, 79 безвісти зниклих. Приблизно 1 до 3, тобто їхні втрати втричі більші», – повідомив президент.

Водночас співвідношення особового складу становить 1 до 3 у бік загарбників щодо кількості.

Також президент заявив, що співвідношення в артилерії зараз становить 1 до 2,4 у бік противника.

«Дрони FPV – 1 до 1,4 на нашу користь. Не вистачає грошей на дрони, тому поки 1 до 1,4, хоча ми вважаємо 1 до 2,5 ми можемо легко тримати на нашу користь, навіть 1 до 4 могли б на нашу користь, але шукаємо фінансування у європейських партнерів», – переконаний глава держави.

До слова, 11 серпня президент Володимир Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів: 7 млн грн бригаді з розрахунку на кожен батальйон.