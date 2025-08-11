Президент Володимир Зеленський провів 11 серпня засідання Ставки верховного головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів: 7 млн грн бригаді з розрахунку на кожен батальйон. Про це він повідомив в соцмережах за результатами Ставки верховного головнокомандувача.

«Доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів, і так, щоб це було справедливо – щоб бригади отримали дійсно більше можливостей. Оновлені правила: 7 млн грн бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях, тобто це зростання на десятки мільйонів гривень», – сказав президент.

Зеленський також розповів, що бойовим бригадам невдовзі дозволять закуповувати пікапи, квадроцикли та іншу техніку за кошти прямого фінансування.

«Це працюватиме так само як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді. На тижні урядовці формалізують рішення в документах, і щоб уже в серпні зʼявилася ця можливість», – ідеться в повідомленні.

За словами президента, Кабінет міністрів спростить та цифровізує списання майна, а також буде скоротить терміни цієї процедури.

Володимир Зеленський також повідомив про зміни в процедурі нагородження військовослужбовців.

«Доручив максимально скоротити процедури, прибрати зайві погодження та бюрократію, будуть модернізовані документи про нагороду... Міністерство оборони напрацювало пропозиції, як це зробити та що скоротити, і вже найближчим часом будуть реалізовані зміни», – додав глава держави.

Раніше Володимир Зеленський анонсував збільшення відпустки для українських військовослужбовців. Зі серпня військові можуть отримати додаткові 15 днів відпустки.