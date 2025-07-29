Нагорода «Хрест бойових заслуг» заснована в травні 2022 року

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 29 липня, повідомив, що нагороду «Хрест бойових заслуг» прирівняють в ієрархії до звання Героя України та ордену Богдана Хмельницького. Про це йдеться у відеозверненні президента.

«Сьогодні я підписав та направив до Верховної Ради України законопроєкт – законопроєкт фактично про повагу – для воїнів, які відзначаються “Хрестом бойових заслуг”. Це об’єктивно висока нагорода, але де-юре зараз “Хрест бойових заслуг” є відзнакою, яка має символічну вагу. Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород Хрест бойових заслуг буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що станом на 29 липня 2025 року «Хрестом бойових заслуг» відзначені 318 українських військових.

Він також закликав Верховну Раду оперативно підготувати цей законопроєкт до голосування.

«Хрест бойових заслуг» – відзнака Президента України, встановлена для відзначення військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання; видатні успіхи в управлінні військами під час ведення бойових дій.

Відзнака була заснована указом президента від 5 травня 2022 року, а 6 травня того ж року Володимир Зеленський вручив перші бойові відзнаки. Першим кавалером «Хреста бойових заслуг» став бойовий генерал, колишній Головнокомандувач Збройних Сил, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Дизайн нагороди зроблений на основі історичної нагороди «Хрест Бойової Заслуги» Української повстанської армії та Української головної визвольної ради, але стрічка має кольори сучасного прапора України, а мечі направлені догори на знак перемоги.