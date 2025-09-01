ГУР уразило два Мі-8

Бійці завдали ударів по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму, уразивши два Мі-8 та буксир. Про це у понеділок, 1 вересня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Відомо, що удар по росіянах у Криму завдали воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Примари». Бійці дронами атакували авіабазу окупантів у Гвардійському, неподалік Сімферополя, успішно уразивши два ворожі гелікоптери Мі-8. Їхня орієнтована вартість становить від 20 до 30 млн доларів.

Крім цього, під атаку також потрапив російський буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя.

«Під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 31 серпня OSINT-аналітики спільноти AviVector заявили, що 30 серпня, Сили оборони України атакували аеропорт Сімферополя, внаслідок чого вдалося уразити гелікоптери Мі-8 та ударний Мі-24.

Того ж дня повідомили, що в окупованому Криму під ракетну атаку потрапила прикордонна застава російської ФСБ. Об’єкт спецслужби окупантів уразили українські ракети великої дальності «Фламінго».