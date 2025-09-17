Партизани пошкодили релейне обладнання росіян

Агенти «АТЕШу» провели диверсію на залізниці біля Єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання. Про це партизани повідомили у середу, 17 вересня.

«Наш агент провів диверсію на залізниці біля Єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання. Це спричинило збій руху ешелонів усіма стратегічними напрямками», – йдеться у повідомленні.

Партизани відзначають, що через цей вузол йшло постачання боєкомплекту, бронетехніки, пального та особового складу на фронт, а також до заводів та складів на півночі та сході. Та через проведену диверсію військові склади простоюють, що завдає шкоди по тилу армії.

Збій руху ешелонів росіян через проведену диверсію

«“АТЕШ” показує, що ми можемо бити по серцю військової машини, і ворог ніде не може відчувати себе в безпеці», – додають у дописі.

Нагадаємо, 11 вересня агентам руху спротиву внаслідок диверсії вдалося знищити вишку зв'язку біля заводу АТ «Щеглівський вал» в російській Тулі.