Біля заводу АТ «Щеглівський вал» знищили вишку зв'язку

Агентам руху спротиву внаслідок диверсії вдалося знищити вишку зв'язку біля заводу АТ «Щеглівський вал» в російській Тулі. Про це у четвер, 11 вересня, повідомив «АТЕШ».

«Агенти нашого руху успішно вимкнули зв'язок на оборонному заводі у Тулі. Внаслідок диверсії вдалося знищити вишку зв'язку біля заводу АТ “Щеглівський вал”», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що це підприємство російського військово-промислового комплексу, на якому розробляють системи протиповітряної оборони, скорострільні гармати та стрілецьку зброю. Зокрема, у цехах росіяни збирають ПТРК «Корнет» та ЗРПК «Панцир-С».

«Раніше ми вже проводили розвідку цього об'єкту, і по заводу Сили оборони України завдавали успішних ударів. Тепер ми переходимо до активніших дій та знищуємо інфраструктуру підприємства – і це лише початок», – наголошують партизани.

Нагадаємо, 6 вересня партизани повідомили, що на Луганщині завдали удару по військовій логістиці загарбників, знищивши релейну шафу на ділянці залізниці Луганськ – Станиця – Луганська.