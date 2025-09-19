Партизан передав фото та координати розгортання системи «БУК»

Агент партизанського руху передав Силам оборони України фото та координати російського зенітно-ракетного комплексу середньої дальності «Бук». Українські бійці вдарили по техніці ворога та знищили її. Про це у п’ятницю, 19 вересня, повідомив «АТЕШ».

«Агент “АТЕШу” з-поміж російських військовослужбовців передав фото та координати розгортання системи “БУК”. Ми оперативно передали ці дані Силам оборони України», – йдеться у повідомленні.

Завдяки цим даним по позиціях ворога було завдано удару, установку вдалося знищити. Ні агент, ні його товариші по службі не постраждали.

«Дедалі більше військових не хочуть бути частиною військової машини, тож виходять на нас. Якщо ви не хочете брати участь у злочинах Кремля і хочете убезпечити себе, зв'яжіться з нами. Наша робота ведеться систематично – ми вже отримали нову інформацію, після якої готуються наступні удари», – додали партизани.

«Бук» – це радянські та російські самохідні зенітно-ракетні комплекси, що призначені для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, БпЛА тощо) на малих та середніх висотах (від 30 м до 14-18 км). ЗРК задатний працювати в умовах інтенсивної радіопротидії. Залежно від модифікації комплекс може коштувати від 10 млн доларів до 45 млн доларів.

Нагадаємо, у четвер, 4 вересня, у Луганську під атаку потрапила важлива нафтобаза, яка забезпечує пальним російські окупаційні війська. Завдати удару по об’єкту росіян допомогли партизани та таємна Організація українців.