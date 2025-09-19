У пастку розвідників потрапив багатоцільовий тягач ДТ-10 «Вітязь»

Українські розвідники з центру морських операцій Viking встановили на Тендрівській косі мінні загородження, внаслідок чого знищили багатоцільовий тягач росіян. Про це у п’ятницю, 19 вересня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Бійці центру морських операцій Viking Департаменту активних дій ГУР МО України здійснили нічну висадку на Тендрівській косі та встановили там мінні загородження.



У пастку розвідників потрапив багатоцільовий тягач ДТ-10 «Вітязь», який російські військові використовували для доставки особового складу, зброї та провізії на ворожі позиції.

Тендрівська коса – це вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км, що розташований у північній частині Чорного моря, неподалік Криму.

Нагадаємо, 29 липня спецпризначенці ГУР здійснили успішну операцію на тимчасово окупованій Тендрівській косі біля Криму. Тоді бійці ліквідували позицію російських окупаційних військ разом з особовим складом, комплексом РЕБ «Зонт» та радіолокаційною станцією «Роса».