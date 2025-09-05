Спалахнув склад із пально-мастильними матеріалами на околиці Луганська

Ввечері у четвер, 4 вересня, у Луганську під атаку потрапила важлива нафтобаза, яка забезпечує пальним російські окупаційні війська. Про обстріл повідомляли місцеві телеграм-канали, а також партизанський рух «АТЕШ».

Відомо, що ввечері 4 вересня в тимчасово окупованому Луганську оголосили загрозу безпілотників, після чого у місті пролунали вибухи. В районі нафтобази спалахнула сильна пожежа.

Росіяни заявили, що український безпілотник намагався атакувати склад із пально-мастильними матеріалами на околиці Луганська, спалахнув один з резервуарів. Однак окупанти стверджують, що вони були практично не заповнені, тому площа спалаху мінімальна.

Рух «АТЕШ» повідомив, що 4 вересня спалахнула найважливіша нафтобаза в Луганську, яка постачає пальне для 41-ї та 20-ї загальновійськових армій Збройних сил Росії. Партизани та таємна Організація українців допомогли завдати удару по об’єкту росіян. Розвідку там провели у серпні.

Розташування нафтобази у Луганську, фото «АТЕШу»

«Це найважливіший логістичний вузол, через який окупанти забезпечують пальним наступальні угруповання на Куп'янському, Ізюмському та Краматорському напрямах», – йшлося у дописі.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 29 серпня, Сил оборони вдарили по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області.