Бійці атакували лінійно-виробничу станцію

В ніч на п’ятницю, 29 серпня, Сил оборони вдарили по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначають, що по важливому об’єкту противника комплексного вогневого ураження завдали підрозділи ракетних військ і артилерії та Сили безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій, а також СБУ.

Атакували бійці лінійно-виробничу станцію в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області. На території об’єкта зафіксовано пожежу, результати ураження ще уточнюються. Відомо, що ця станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема, для потреб російських окупаційних військ. Спроможності його прокачки – близько 10,5 млн т на рік.

«Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей, та змушення загарбників припинити агресивну війну проти України», – наголошують у дописі.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 29 серпня, безпілотники атакували російське місто Орел, де розташована головна база для запуску іранських дронів Shahed.