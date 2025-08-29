Пошкодження зафіксували у різних районах міста

В ніч на п’ятницю, 29 серпня, безпілотники атакували російське місто Орел, де розташована головна база для запуску іранських дронів Shahed. Про обстріл повідомили російські телеграм-канали та губернатор області Андрєй Кличков.

Відомо, що внаслідок атаки безпілотників у місті пролунала серія вибухів, спалахнули пожежі. За даними росіян, уламки БпЛА пошкодили житловий будинок, пошкодження зафіксували у різних районах.

Губернатор заявив, що внаслідок відбиття атаки уламками дронів пошкоджено дві будівлі у місті та ще дві – на території інших муніципалітетів Орловської області.

«На місцях подій працюють співробітники регіональних спеціальних служб, ситуація під контролем. Наразі відомо про одного постраждалого, якому надається необхідна медична допомога», – йдеться у його дописі.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що наслідки атаки ще потребують уточнення, але влучання у місті були.

Орел – місто на південному заході Росії, воно є важливим економічним та військовим центром. На його околицях розташована військова база Цимбулова, яка є головним центром для запуску дронів Shahed. Також у місті є нафтобази та інші енергетичні об'єкти, які забезпечують постачання палива та енергії для центральних регіонів Росії.

Нагадаємо, українські військові у ніч на четвер, 28 серпня, атакували кілька російських регіонів. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі на Куйбишевському та Афіпському нафтопереробних заводах.