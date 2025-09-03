Відомо про сімох загиблих та чотирьох поранених російських десантників

Бійці Військово-морських сил України знищили швидкісний катер Чорноморського флоту РФ. Окупанти намагались здійснити висадку на Тендрівську косу, повідомила пресслужба ВМС 3 вересня.

Безпілотник Bayraktar TB2 застосував дві керовані бомби для удару по російському катеру та підрозділу повітрянодесантних військ РФ, визначив портал «Мілітарний».

За даними українських військових, унаслідок ударів було знищено сім окупантів та ще четверо поранено.

Bayraktar TB2 – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотник з великою тривалістю польоту, здатний виконувати дистанційно керовані або автономні польоти. Виготовляється турецькою компанією Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., насамперед для Збройних сил Туреччини. Bayraktar активно застосовували з початку російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Нагадаємо, у червні ВМС знищили катер Чорноморського флоту Росії разом з десантом біля західного узбережжя Херсонщини.