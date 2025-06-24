Знищений катер окупантів біля узбережжя Херсонщини

Бійці Військово-морських сил знищили ще один катер Чорноморського флоту Росії разом з десантом. Про у вівторок, 24 червня, повідомив командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа та опублікував відео удару по катеру.

За словами Неїжпапи, ворожий катер рухався вздовж західного узбережжя Херсощини, коло його було виявлено. Українські моряки уразили судно, після чого там зайнялась пожежа.

Командувач ВМС не уточнив, коли було знищено російський катер та скільки окупантів загинули.

Портал «Мілітарний» припускає, що найімовірніше, катер уразив безпілотник Bayraktar TB2 – про це свідчить характерний інтерфейс дрона.

До слова, Збройні сили України з 24 лютого 2022 року по 24 червня 2025 року знищили 28 кораблів і катерів та один підводний човен країни-агресора.