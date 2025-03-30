Речник ВМС спростував повідомлення іноземних медіа

У неділю, 30 березня, речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що Україна не отримувала координат крейсера «Москва» від США, а операція щодо знищення цього флагмана Чорноморського флоту РФ була повністю спланована та виконана виключно ВМС ЗСУ. Таким чином Плетенчук заперечив нещодавнє розслідування газети The New York Times.

«Ми, звісно, погоджували нанесення вогневого ураження (по крейсеру – ред.) з вищим керівництвом згідно зі структурою підпорядкування, отримавши відповідний дозвіл. І це, звісно, керівництво українське. І завдавали цього удару. Тому інформація щодо координації й надання точної інформації й місця знаходження не відповідає дійсності, так само як і інформація щодо того, що це необхідно було погоджувати», – сказав речник.

Нагадаємо, 29 березня газета New York Times опублікувала розслідування, в якому йшлося про те, що американські посадовці були розлючені через ураження та потоплення українськими військовими російського ракетного крейсера «Москва» у 2022 році. Чиновники злилися через те, що Україна не повідомила їх про майбутню атаку, а також дивувалися, звідки ЗСУ мають боєприпаси для неї.

Як відомо, 13 квітня 2022 року ЗСУ завдали ракетного удару з берегового комплексу «Нептун» по крейсеру, внаслідок чого той потонув. Унаслідок українського ракетного удару загинули понад 450 російських військових разом з капітаном Антоном Купріним.