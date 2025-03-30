Крейсер «Москва» потонув внаслідок ракетного удару у квітні 2022 року

У 2022 році американські посадовці були розлючені через ураження та потоплення українськими військовими російського флагманського крейсера Чорноморського флоту «Москва. Чиновники злилися через те, що Україна не повідомила їх про майбутню атаку, а також дивувалися, звідки ЗСУ мають боєприпаси для неї, йдеться у розслідуванні New York Times.

За даними видання, у квітні 2022 року українські генерали зустрілися з американськими представниками у німецькому Вісбадені та домовилися про партнерство у сфері розвідки, стратегії, планування та технологій. Приблизно за два тижні до зустрічі під час обміну розвідданими між офіцерами ВМС України та американськими службовцями з’явилося повідомлення про потоплення російського крейсера «Москва».

Один зі співрозмовників видання з колишнього офіцерського складу США розповів, що після отримання інформації про ураження крейсера американці здивовано промовили «О, це ж Москва!», тоді як українці сказали: «О боже. Дуже дякуємо. До побачення».

«Затоплення було сигнальним тріумфом – демонстрацією української майстерності та російської бездарності. Але цей епізод також відобразив неузгодженість українсько-американських відносин у перші тижні війни», – йдеться у статті.

За даними NYT, американці були розлючені, тому що українці не попередили їх про атаку, а також були здивовані, що Україна взагалі мала ракети, здатні уразити російський флагман. Також американські посадовці панікували, бо адміністрація Байдена не мала наміру дозволити українцям атакувати «такий потужний символ російської влади».

Зазначимо, крейсер «Москва» був спущений на воду 27 липня 1979 року. У вересні 2020 року Чорноморський флот РФ повідомляв про вихід крейсера «Москва» в море після завершення планового ремонту (загалом крейсер перебував у ремонтних доках з 2018 року). Корабель увійшов до складу сил постійної готовності російського флоту. Росія називала його «найсерйознішим кораблем» у Чорному морі. Судно брало участь у нападі на острів Зміїний.

13 квітня 2022 року ЗСУ завдали ракетного удару з берегового комплексу «Нептун» по крейсеру, внаслідок чого той потонув. За інформацією українських прикордонників, екіпаж корабля не змогли евакуювати через шторм. Внаслідок українського ракетного удару, загинули понад 450 російських військових разом з капітаном Антоном Купріним.