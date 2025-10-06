Внаслідок руйнування ключової релейної шафи тимчасово заблоковано рух військових вантажів

Агент партизанського руху провів диверсію на залізниці в районі Верхнього Токмака, внаслідок чого тимчасово заблоковано рух військових вантажів. Про це у понеділок, 6 жовтня, повідомив рух «АТЕШ».

«Наш агент успішно провів диверсію на залізниці в районі Верхнього Токмака за координатами 47°13'22.2"N 36°18'21.9"E. Внаслідок руйнування ключової релейної шафи тимчасово заблоковано рух військових вантажів на напрямках Запорізької та Херсонської областей», – йдеться у повідомленні.

Фото «АТЕШу», рух військових вантажів на Запорізький та Херсонський напрямки

Партизани зазначають, що через цю ділянку противник регулярно перекидав техніку, боєприпаси, паливо та особовий склад. Наразі постачання затримано, що створює ланцюгову реакцію збоїв на лінії фронту.

«Окупанти змушені скорочувати темпи наступів та відкладати підготовку нових атак», – додають партизани.

Нагадаємо, 1 жовтня партизани вивезли з ладу залізницю, якою російські війська перевозили ударні дрони із заводу в Єлабузі до зони бойових дій.