Партизани підірвали залізничні колії в Смоленську

Партизани підірвали залізничні колії, які ведуть до авіазаводу з виробництва ракет і БпЛА у російському Смоленську. Про це повідомили в телеграмі військового руху в неділю, 21 вересня.

«Завод виробляє ракети, БпЛА та іншу техніку. Він – стратегічна мета, і ми продовжимо завдавати ударів таким об'єктам. Підприємства ВПК не захищені, збої у виробництві наростатимуть», – розповіли партизани.

В «Атеші» підтвердили, що «логістика ракет наразі порушена».

Нагадаємо, агенти «АТЕШу» провели диверсію на залізниці біля Єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання. Це спричинило збій руху ешелонів усіма стратегічними напрямками.