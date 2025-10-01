Партизани підпалили релейну шафу у Чувашії

Партизани вивезли з ладу залізницю, якою російські війська перевозили ударні дрони із заводу в Єлабузі до зони бойових дій. Про це у вівторок, 1 жовтня, повідомив партизанський рух «АТЕШ».

«Наш рух знову завдає удару по російській логістиці. Цього разу було виведено з ладу залізницю, якою окупанти перевозять ударні дрони “Шахед” із заводу в Єлабузі до зони бойових дій», – йдеться у повідомленні.

Логістичний маршрут росіян, де провели диверсію. Фото «АТЕШу»

Зазначають, що партизани підпалили релейну шафу на ділянці дороги між населеними пунктами Алтишево та Алатир у Чувашії. Це призвело до збою в русі та викликало затримку постачання боєприпасів і дронів, які росіяни використовують для атак по Україні.

Раніше партизани вже завдавали ударів по цьому логістичному ланцюжку росіян.

Нагадаємо, партизанський рух «АТЕШ» у неділю, 28 вересня, повідомив про удар по логістиці російських військових у тимчасово окупованій Волновасі в Донецькій області.