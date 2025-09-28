Агент руху спротиву провів диверсію на залізниці в районі Волновахи

Партизанський рух «АТЕШ» у неділю, 28 вересня, повідомив про удар по логістиці російських військових у тимчасово окупованій Волновасі в Донецькій області.

Агент руху спротиву провів диверсію на залізниці в районі населеного пункту Волноваха Донецької області. Партизани перешкодили постачанню боєприпасів, техніки та особового складу до окупаційної армії.

Фото «АТЕШу», розташування проведеної диверсії у Волновасі

«АТЕШ» відзначив, що Волноваха – це ключовий вузол постачання на Запорізькому та Херсонському напрямках.

«Порушення логістики уповільнює темпи бойових операцій ворога, створюючи ланцюжок збоїв у тилах окупантів», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 21 вересня партизани підірвали залізничні колії, які ведуть до авіазаводу з виробництва ракет і БпЛА у російському Смоленську.