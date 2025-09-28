Партизани перекрили постачання боєприпасів, техніки та солдатів до окупованої Волновахи
Волноваха – ключовий вузол постачання для росіян на Запорізькому та Херсонському напрямках
Партизанський рух «АТЕШ» у неділю, 28 вересня, повідомив про удар по логістиці російських військових у тимчасово окупованій Волновасі в Донецькій області.
Агент руху спротиву провів диверсію на залізниці в районі населеного пункту Волноваха Донецької області. Партизани перешкодили постачанню боєприпасів, техніки та особового складу до окупаційної армії.
Фото «АТЕШу», розташування проведеної диверсії у Волновасі
«АТЕШ» відзначив, що Волноваха – це ключовий вузол постачання на Запорізькому та Херсонському напрямках.
«Порушення логістики уповільнює темпи бойових операцій ворога, створюючи ланцюжок збоїв у тилах окупантів», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, 21 вересня партизани підірвали залізничні колії, які ведуть до авіазаводу з виробництва ракет і БпЛА у російському Смоленську.