Партизани допомогли зірвати наступ під Вовчанськом

Агенти партизанів «Атеш» з російської армії передали важливу інформацію та допомогли зірвати наступ окупантів під Вовчанськом на Харківщині. Про це у суботу, 11 жовтня, повідомили у пресслужбі «Атеш».

За даними партизанів, вони отримали інформацію про розташування вогневих точок, маршрути, якими підвозили боєприпаси та графік змін підрозділів росіян від агентів всередині 82-го мотострілкового полку російської армії. Крім того, агенти передали точні координати позицій російської артилерії, бронетехніки та місць скупчення особового складу у лісовому масиві під Вовчанськом.

«Ці відомості дозволили Силам оборони України заздалегідь підготувати оборону та завдати попереджувальних ударів по ворожих позиціях. В результаті спланований окупантами наступ був зірваний ще до його початку», – повідомили у пресслужбі «Атеш».

Партизани звернули увагу, що навіть в елітних підрозділах російської армії є ті, хто готовий допомогти Україні за винагороду.

Нагадаємо, на початку жовтня завдяки руху опору Сили оборони знищили мобільний командний пункт росіян на Запорізькому напрямку. Джерела руху опору в окупаційних військах передали точні координати машини зв'язку Р-142НМР, яка використовувалася як пересувний командний пункт для керування ворожими підрозділами.