Агенти українських партизанів у російській армії допомогли зірвати наступ під Вовчанськом
Важливу інформацію про підготовку російського наступу партизанам «Атеш» передали їхні агенти у 82-му мотострілковому полку ЗС Росії
До теми
Агенти партизанів «Атеш» з російської армії передали важливу інформацію та допомогли зірвати наступ окупантів під Вовчанськом на Харківщині. Про це у суботу, 11 жовтня, повідомили у пресслужбі «Атеш».
За даними партизанів, вони отримали інформацію про розташування вогневих точок, маршрути, якими підвозили боєприпаси та графік змін підрозділів росіян від агентів всередині 82-го мотострілкового полку російської армії. Крім того, агенти передали точні координати позицій російської артилерії, бронетехніки та місць скупчення особового складу у лісовому масиві під Вовчанськом.
«Ці відомості дозволили Силам оборони України заздалегідь підготувати оборону та завдати попереджувальних ударів по ворожих позиціях. В результаті спланований окупантами наступ був зірваний ще до його початку», – повідомили у пресслужбі «Атеш».
Партизани звернули увагу, що навіть в елітних підрозділах російської армії є ті, хто готовий допомогти Україні за винагороду.
Дивіться мапу ситуації на фронті в реальному часі
Нагадаємо, на початку жовтня завдяки руху опору Сили оборони знищили мобільний командний пункт росіян на Запорізькому напрямку. Джерела руху опору в окупаційних військах передали точні координати машини зв'язку Р-142НМР, яка використовувалася як пересувний командний пункт для керування ворожими підрозділами.