Військовим передали точні координати позицій зенітного ракетного комплексу БУК-М1

Агенти руху опору допомогли українським військовим атакувати комплекси ППО окупантів на Запорізькому напрямку. Про це у суботу, 18 жовтня, повідомив «АТЕШ».

Агенти партизанського руху, які діють у складі 291-го гвардійського мотострілецького полку російської армії, повідомили військовим точні координати позицій зенітного ракетного комплексу БУК-М1. Відомо, що розрахунки ППО були розгорнуті для прикриття командного пункту полку у районі Токмака.

«Передана інформація включала як координати, а й графік чергування розрахунків, маршрути підвезення ракет і час перезарядки. Особливу цінність становили дані про місце стоянки комплексів ППО, що дозволило Силам оборони України завдати серйозного удару по повітряній обороні окупантів», – додають у дописі.

11 жовтня стало відомо, що агенти партизанів «Атеш» з російської армії передали важливу інформацію та допомогли зірвати наступ окупантів під Вовчанськом на Харківщині.