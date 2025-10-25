В момент атаки на базі знаходилася велика кількість техніки для ремонту та обслуговування

Агенти партизанського руху «АТЕШ» допомогли знищити ремонтно-відновлювальну базу окупантів на Херсонщині. Про це повідомили на сторінці спротиву у суботу, 25 жовтня.

«Черговий успішний удар по ворожій логістиці став можливим завдяки нашим агентам! Агенти “АТЕШ” зі складу 205 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ передали точні координати ремонтно-відновлювальної бази окупантів», – йдеться у повідомленні.

Партизани наголошують, що Сили оборони завдали удару в найкращий момент – у той час на базі знаходилася велика кількість техніки для ремонту та обслуговування. В результаті атаки рембазу було повністю знищено, включаючи цінне обладнання та техніку.

Знищення цього вузла критично порушило можливості окупантів відновлювати пошкоджену техніку та повертати її на фронт на Херсонському напрямку. На думку агентів, це призведе до різкого падіння боєздатності ворога та зменшення кількості бронетехніки на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, 22 жовтня агенти партизанського руху паралізували залізничні перевезення окупантів у Чувашії, провівши диверсію біля населеного пункту Мислець.