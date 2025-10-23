Партизан провів диверсію на важливій залізничній ділянці біля Мислеця

Агенти партизансього руху паралізували залізничні перевезення окупантів у Чувашії, провівши диверсію біля населеного пункту Мислець. Про це у середу, 22 жовтня, повідомив «АТЕШ».

«Наш агент успішно провів диверсію на стратегічно важливій залізничній ділянці біля населеного пункту Мислець Чуваської Республіки (координати: 55°28'38.2"N 46°31'52.9"E)», – йдеться у повідомленні.

Місцерозташування проведеної диверсії

Один із членів підпілля вивів із ладу ключові об'єкти інфраструктури. Там було тимчасово заблоковано рух військових ешелонів у критично важливому напрямку.

Партизани зазначають, що цей залізничний вузол важливий для перекидання військових вантажів із заводів Поволжя та Уралу, включаючи техніку, боєприпаси та ПММ.

«Виведення його з ладу паралізувало логістику окупантів, зірвавши своєчасне постачання на фронт і змусивши противника перенаправляти вантажі через подовжені маршрути, що створило каскадні збої в системі постачання», – додали члени руху.

