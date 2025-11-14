Попри несприятливі погодні умови дрони ССО успішно досягли цілі

Підрозділи Сил спеціальних операцій знищили місце накопичення особового складу 51-ї армії Росії у населеному пункті Затишок у Донецькій області. Про це військові повідомили у п’ятницю, 14 листопада.

Українські військові атакували місце накопичення особового складу 51-ї армії Росії безпілотниками. У момент ураження у будівлі перебував контингент 1-ї та 9-ї окремої мотострілкової бригади. Противник накопичував там сили під прикриттям погодних умов.



У дописі зауважують, що перед угрупуваннями 51-ї армії стоїть завдання оточення з півночі Покровсько-Мирноградської агломерації.



«Попри несприятливі погодні умови дрони ССО успішно досягли цілі. Дані про втрати противника уточнюються. Сили спеціальних операцій продовжуються вживати асиметричних дій з метою зменшення наступальних спроможностей РФ», – наголосили військові.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що Сили оборони України замінували та підірвали логістичний маршрут росіян за 5 км від Покровська.